Горобец Мартын Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоробец Мартын Григорьевич

Горобец Мартын Григорьевич

Место рождения

Черныши, Черкаська область

Дата рождения

13.04.1877

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1877

Отец: Горобченко Григорий Михайлович

Мать: не указана

Черныши, Черкаська область
Бракосочетание
18.01.1904

Жена: Горобец Акилина Андреевна

Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0259.jpg
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close