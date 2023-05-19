Горобец Мартын Григорьевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1877
Отец: Горобченко Григорий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1904
Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
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