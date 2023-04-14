Горобец (Негрей) Акилина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горобец (Негрей) Акилина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1904

Муж: Горобец Мартын Григорьевич

Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
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Смерть
Неизвестно