Софья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Василий Иванович
Мать: Иванова Анфиса Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Ирина Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трошкова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно