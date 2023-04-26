Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Василий Иванович

Мать: Иванова Анфиса Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Ирина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трошкова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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