Шевалдин Федосей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Шевалдин Иван Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1814
Дочь: Меланья Федосеевна
Мать ребёнка: Шевалдина Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Ирина Федосеевна
Мать ребёнка: Шевалдина Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Шевалдин Василий Федосеевич
Мать ребёнка: Шевалдина Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Шевалдин Николай Федосеевич
Мать ребёнка: Шевалдина Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевалдина Аграфена
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1831