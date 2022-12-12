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Шевалдин Федосей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Шевалдин Иван Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1808 и 1814

Дочь: Меланья Федосеевна

Мать ребёнка: Шевалдина Аграфена

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Ирина Федосеевна

Мать ребёнка: Шевалдина Аграфена

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Шевалдин Василий Федосеевич

Мать ребёнка: Шевалдина Аграфена

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Шевалдин Николай Федосеевич

Мать ребёнка: Шевалдина Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевалдина Аграфена

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1831
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