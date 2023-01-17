Шевалдин Иван Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевалдин Иван Тихонович

Шевалдин Иван Тихонович

avatar

Место рождения

Илецкая станица, 1-й Уральский военный отдел, Земля Уральского казачьего войска, Российская Империя

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Шевалдин Тихон

Мать: не указана

Илецкая станица, 1-й Уральский военный отдел, Земля Уральского казачьего войска, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Шевалдин Федосей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шевалдин Тихон Иванович

Мать ребёнка: Шевалдина Екатерина

Рождение ребёнка
Между 1807 и 1813

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Шевалдина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевалдина Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close