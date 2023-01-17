Шевалдин Иван Тихонович
Место рожденияИлецкая станица, 1-й Уральский военный отдел, Земля Уральского казачьего войска, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Шевалдин Тихон
Мать: не указана
Илецкая станица, 1-й Уральский военный отдел, Земля Уральского казачьего войска, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Шевалдин Федосей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Шевалдина Екатерина
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1813
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Шевалдина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевалдина Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно