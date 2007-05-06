Ермаков Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1919
Дата смерти06.05.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1946
Сын: Ермаков Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Ермакова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
02.04.1948
Сын: Ермаков Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Ермакова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
09.01.1950
Мать ребёнка: Ермакова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
30.06.1955
Сын: Ермаков Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Ермакова Екатерина Алексеевна
Смерть
06.05.2007