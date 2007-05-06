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Ермаков Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1919

Дата смерти

06.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1946

Сын: Ермаков Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Ермакова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
02.04.1948

Сын: Ермаков Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Ермакова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
09.01.1950

Сын: Ермаков Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Ермакова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
30.06.1955

Сын: Ермаков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Ермакова Екатерина Алексеевна

Смерть
06.05.2007

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