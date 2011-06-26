Ермакова Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1914
Дата смерти26.06.2011
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1914
Рождение ребёнка
08.10.1946
Сын: Ермаков Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Ермаков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
02.04.1948
Сын: Ермаков Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Ермаков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
09.01.1950
Отец ребёнка: Ермаков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
30.06.1955
Сын: Ермаков Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Ермаков Михаил Васильевич
Смерть
26.06.2011