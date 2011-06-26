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Ермакова Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1914

Дата смерти

26.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1914

Отец: Трапезникова Анна Григорьевна

Мать: Трапезников Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
08.10.1946

Сын: Ермаков Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Ермаков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
02.04.1948

Сын: Ермаков Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Ермаков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
09.01.1950

Сын: Ермаков Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Ермаков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
30.06.1955

Сын: Ермаков Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Ермаков Михаил Васильевич

Смерть
26.06.2011

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