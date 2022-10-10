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Ермаков Юрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1950

Дата смерти

10.10.2022

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1950

Отец: Ермаков Михаил Васильевич

Мать: Ермакова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
27.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Светлана Харитоновна

Рождение ребёнка
28.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Светлана Харитоновна

Смерть
10.10.2022

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