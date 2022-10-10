Ермаков Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1950
Дата смерти10.10.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1950
Рождение ребёнка
27.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова Светлана Харитоновна
Рождение ребёнка
28.11.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова Светлана Харитоновна
Смерть
10.10.2022