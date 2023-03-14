Салюкова (Жаренкова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1976
Сын: Салюков Андрей Викторович
Отец ребёнка: Салюков Виктор Александрович
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1982
Дочь: Салюкова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Салюков Виктор Александрович