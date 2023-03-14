Салюкова (Жаренкова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салюкова (Жаренкова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1976

Сын: Салюков Андрей Викторович

Отец ребёнка: Салюков Виктор Александрович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1982

Дочь: Салюкова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Салюков Виктор Александрович

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