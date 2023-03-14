Салюков Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1976
Сын: Салюков Андрей Викторович
Мать ребёнка: Салюкова Любовь Николаевна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1982
Дочь: Салюкова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Салюкова Любовь Николаевна