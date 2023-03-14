Салюков Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалюков Виктор Александрович

Салюков Виктор Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1976

Сын: Салюков Андрей Викторович

Мать ребёнка: Салюкова Любовь Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1982

Дочь: Салюкова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Салюкова Любовь Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close