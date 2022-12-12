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Толкачева Дарья Ивановна

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Место рождения

Брысина, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Брысина, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Толкачев Алексей Кондратьевич

Отец ребёнка: Толкачев Кондратий Григорьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Богомолова Дарья Кондратьевна

Отец ребёнка: Толкачев Кондратий Григорьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Васильева Агафья Кондратьевна

Отец ребёнка: Толкачев Кондратий Григорьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Толкачев Никита Кондратьевич

Отец ребёнка: Толкачев Кондратий Григорьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Толкачев Авдей Кондратьевич

Отец ребёнка: Толкачев Кондратий Григорьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Кондратий Григорьевич

Смерть
1777
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