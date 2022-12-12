Толкачева Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Толкачев Алексей Кондратьевич
Отец ребёнка: Толкачев Кондратий Григорьевич
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Богомолова Дарья Кондратьевна
Отец ребёнка: Толкачев Кондратий Григорьевич
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Васильева Агафья Кондратьевна
Отец ребёнка: Толкачев Кондратий Григорьевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Толкачев Никита Кондратьевич
Отец ребёнка: Толкачев Кондратий Григорьевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Толкачев Авдей Кондратьевич
Отец ребёнка: Толкачев Кондратий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1777