Толкачев Авдей Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Толкачева Евдокия-старшая Авдеевна
Мать ребёнка: Толкачева Анисья Герасимовна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Толкачева Евдокия-младшая Авдеевна
Мать ребёнка: Толкачева Анисья Герасимовна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Толкачев Василий Авдеевич
Мать ребёнка: Толкачева Анисья Герасимовна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Толкачева Анисья Герасимовна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Толкачева Анисья Герасимовна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Толкачева Наталья Авдеевна
Мать ребёнка: Толкачева Анисья Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1814