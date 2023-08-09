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Толкачев Авдей Кондратьевич

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Толкачев Кондратий Григорьевич

Мать: Толкачева Дарья Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Толкачева Евдокия-старшая Авдеевна

Мать ребёнка: Толкачева Анисья Герасимовна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Толкачева Евдокия-младшая Авдеевна

Мать ребёнка: Толкачева Анисья Герасимовна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Толкачев Василий Авдеевич

Мать ребёнка: Толкачева Анисья Герасимовна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Толкачев Антон Авдеевич

Мать ребёнка: Толкачева Анисья Герасимовна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Толкачев Иван Авдеевич

Мать ребёнка: Толкачева Анисья Герасимовна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Толкачева Наталья Авдеевна

Мать ребёнка: Толкачева Анисья Герасимовна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Анисья Герасимовна

Смерть
1814