Васильева (Толкачева) Агафья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Толкачева) Агафья Кондратьевна

Васильева (Толкачева) Агафья Кондратьевна

avatar

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Толкачев Кондратий Григорьевич

Мать: Толкачева Дарья Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Васильев Федор Дементьевич

Отец ребёнка: Васильев Дементий Афанасьевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Васильева Евдокия-старшая Дементьевна

Отец ребёнка: Васильев Дементий Афанасьевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Васильев Антон Дементьевич

Отец ребёнка: Васильев Дементий Афанасьевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Васильев Павел Дементьевич

Отец ребёнка: Васильев Дементий Афанасьевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Васильев Акинфий Дементьевич

Отец ребёнка: Васильев Дементий Афанасьевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Васильева Евдокия-младшая Дементьевна

Отец ребёнка: Васильев Дементий Афанасьевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Васильев Дементий Дементьевич

Отец ребёнка: Васильев Дементий Афанасьевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Васильева Василиса Дементьевна

Отец ребёнка: Васильев Дементий Афанасьевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Дементий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close