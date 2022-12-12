Васильева (Толкачева) Агафья Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
1762
Сын: Васильев Федор Дементьевич
Отец ребёнка: Васильев Дементий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Васильева Евдокия-старшая Дементьевна
Отец ребёнка: Васильев Дементий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Васильев Антон Дементьевич
Отец ребёнка: Васильев Дементий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Васильев Павел Дементьевич
Отец ребёнка: Васильев Дементий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Васильев Акинфий Дементьевич
Отец ребёнка: Васильев Дементий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Васильева Евдокия-младшая Дементьевна
Отец ребёнка: Васильев Дементий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Васильев Дементий Дементьевич
Отец ребёнка: Васильев Дементий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Васильева Василиса Дементьевна
Отец ребёнка: Васильев Дементий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно