Любутова (Любутова) Марфа Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Любутов Тимофей Сафонович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Любутова) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Любутов Тимофей Сафонович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Любутов Аксентий Тимофеевич
Отец ребёнка: Любутов Тимофей Сафонович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Любутов Тимофей Сафонович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Любутова (Любутова) Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Любутов Тимофей Сафонович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Любутов Тимофей Сафонович
Смерть
1786