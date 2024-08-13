Любутова (Любутова) Марфа Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова (Любутова) Марфа Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765

Сын: Любутов Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Любутов Тимофей Сафонович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Любутова) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Любутов Тимофей Сафонович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Любутов Аксентий Тимофеевич

Отец ребёнка: Любутов Тимофей Сафонович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Любутов Клим Тимофеевич

Отец ребёнка: Любутов Тимофей Сафонович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Любутова (Любутова) Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Любутов Тимофей Сафонович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Любутов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Любутов Тимофей Сафонович

Смерть
1786

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