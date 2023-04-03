(Зуева) Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти14.01.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1835
Сын: Зуев Семён Амосов
Отец ребёнка: Зуев Амос Иевлев
Рождение ребёнка
12.12.1838
Сын: Зуев Спиридон Амосов
Отец ребёнка: Зуев Амос Иевлев
Рождение ребёнка
19.11.1846
Сын: Зуев Фёдор Амосов
Отец ребёнка: Зуев Амос Иевлев
Смерть
14.01.1892
от старости