(Зуева) Авдотья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зуева) Авдотья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

14.01.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1835

Сын: Зуев Семён Амосов

Отец ребёнка: Зуев Амос Иевлев

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
12.12.1838

Сын: Зуев Спиридон Амосов

Отец ребёнка: Зуев Амос Иевлев

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.11.1846

Сын: Зуев Фёдор Амосов

Отец ребёнка: Зуев Амос Иевлев

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
14.01.1892
от старости
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