Поляков Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1944
Дата смерти10.10.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1944
Отец: Поляков Петр Федотович
Мать: Полякова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.10.1988
Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область