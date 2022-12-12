Поляков Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1944

Дата смерти

10.10.1988

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1944

Отец: Поляков Петр Федотович

Мать: Полякова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.10.1988
Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
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