Поляков Петр Федотович
Место рождения
Дата рождения21.11.1909
Дата смерти23.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1909
Отец: Поляков Федот
Мать: Полякова Татьяна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Полякова Анна Петровна
Рождение ребёнка
13.03.1931
Мать ребёнка: Полякова Анна Петровна
Рождение ребёнка
06.07.1937
Дочь: Ненюкова Светлана Петровна
Мать ребёнка: Полякова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Поляков Валентин Петрович
Мать ребёнка: Полякова Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.09.1941
Мать ребёнка: Полякова Анна Петровна
Рождение ребёнка
20.04.1944
Мать ребёнка: Полякова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Полякова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Нормировщик корма в колхозе
Смерть
23.06.1972