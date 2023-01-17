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Поляков Петр Федотович

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Место рождения

Кутузовка, Шербакульский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

21.11.1909

Дата смерти

23.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1909

Отец: Поляков Федот

Мать: Полякова Татьяна

Кутузовка, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Поляков Николай Петрович

Мать ребёнка: Полякова Анна Петровна

Рождение ребёнка
13.03.1931

Сын: Поляков Андрей Петрович

Мать ребёнка: Полякова Анна Петровна

Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.07.1937

Дочь: Ненюкова Светлана Петровна

Мать ребёнка: Полякова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Поляков Валентин Петрович

Мать ребёнка: Полякова Анна Петровна

Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.09.1941

Сын: Поляков Петр Петрович

Мать ребёнка: Полякова Анна Петровна

Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.04.1944

Сын: Поляков Виктор Петрович

Мать ребёнка: Полякова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Полякова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Анна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Нормировщик корма в колхозе
Смерть
23.06.1972
Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
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