Полякова (Лазарева) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова (Лазарева) Анна Петровна

Полякова (Лазарева) Анна Петровна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.12.1909

Дата смерти

02.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1909

Отец: Лазарев Пётр

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1927

Сын: Поляков Николай Петрович

Отец ребёнка: Поляков Петр Федотович

Рождение ребёнка
13.03.1931

Сын: Поляков Андрей Петрович

Отец ребёнка: Поляков Петр Федотович

Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.07.1937

Дочь: Ненюкова Светлана Петровна

Отец ребёнка: Поляков Петр Федотович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Поляков Валентин Петрович

Отец ребёнка: Поляков Петр Федотович

Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.09.1941

Сын: Поляков Петр Петрович

Отец ребёнка: Поляков Петр Федотович

Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.04.1944

Сын: Поляков Виктор Петрович

Отец ребёнка: Поляков Петр Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Поляков Петр Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Петр Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Петр Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Петр Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Петр Федотович

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
02.02.1982
Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close