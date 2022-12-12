Полякова (Лазарева) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения23.12.1909
Дата смерти02.02.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1909
Отец: Лазарев Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Поляков Петр Федотович
Рождение ребёнка
13.03.1931
Отец ребёнка: Поляков Петр Федотович
Рождение ребёнка
06.07.1937
Дочь: Ненюкова Светлана Петровна
Отец ребёнка: Поляков Петр Федотович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Поляков Валентин Петрович
Отец ребёнка: Поляков Петр Федотович
Рождение ребёнка
01.09.1941
Отец ребёнка: Поляков Петр Федотович
Рождение ребёнка
20.04.1944
Отец ребёнка: Поляков Петр Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Поляков Петр Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
02.02.1982