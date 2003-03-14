Баязитова (Сираева) Рита Ангамовна
Место рождения
Дата рождения11.06.1955
Дата смерти14.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баязитов Гайса Газизулла Улы
Рождение ребёнка
02.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баязитов Гайса Газизулла Улы
Смерть
14.03.2003