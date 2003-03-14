Баязитова (Сираева) Рита Ангамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баязитова (Сираева) Рита Ангамовна

Место рождения

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.06.1955

Дата смерти

14.03.2003

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1955

Отец: Сираев Ангам Галлямутдинович

Мать: Сираева Сабира Дулькарнаевна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баязитов Гайса Газизулла Улы

Место жительства
Неизвестно
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баязитов Гайса Газизулла Улы

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баязитов Гайса Газизулла Улы

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
14.03.2003
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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