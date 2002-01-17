Баязитов Гайса Газизулла Улы
Место рождения
Дата рождения07.11.1952
Дата смерти17.01.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баязитова Рита Ангамовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баязитова Рита Ангамовна
Рождение ребёнка
02.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баязитова Рита Ангамовна
Смерть
17.01.2002