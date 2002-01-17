Баязитов Гайса Газизулла Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баязитов Гайса Газизулла Улы

Место рождения

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.11.1952

Дата смерти

17.01.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баязитова Рита Ангамовна

Место жительства
Неизвестно
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баязитова Рита Ангамовна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баязитова Рита Ангамовна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.01.2002
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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