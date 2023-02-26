Ксензов Иван Корнилов
Место рождениясельцо Сиротино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1804
Дата смерти25.04.1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Сиротино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1821
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
19.02.1831
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1831
отставной унтер-офицер
Рождение ребёнка
07.07.1836
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Иванова - Ксензова Анфиса Яковлева
сельцо Сиротино Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1836
отставной унтер-офицер
Рождение ребёнка
22.02.1839
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Иванова - Ксензова Анфиса Яковлева
Смерть
25.04.1840
Рождение ребёнка
05.12.1842
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Иванова - Ксензова Анфиса Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Похороны
Неизвестно
на Духовском кладбище г.Поречье