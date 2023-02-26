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Ксензов Иван Корнилов

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Место рождения

сельцо Сиротино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1804

Дата смерти

25.04.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Сиротино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1821

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.02.1831

Жена: Иванова - Ксензова Анфиса Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1831
отставной унтер-офицер
Рождение ребёнка
07.07.1836

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Иванова - Ксензова Анфиса Яковлева

сельцо Сиротино Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1836
отставной унтер-офицер
Рождение ребёнка
22.02.1839

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Иванова - Ксензова Анфиса Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.04.1840
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1842

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Иванова - Ксензова Анфиса Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Духовском кладбище г.Поречье
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