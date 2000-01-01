Манилов Олег Чингисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанилов Олег Чингисович

Манилов Олег Чингисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манилов Чингис

Мать: Марченко Руфина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манилова Екатерина Олеговна

Мать ребёнка: Манилова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манилова Вера Олеговна

Мать ребёнка: Манилова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манилова Надежда Олеговна

Мать ребёнка: Манилова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манилова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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