Манилов Олег Чингисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Манилов Чингис
Мать: Марченко Руфина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манилова Екатерина Олеговна
Мать ребёнка: Манилова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манилова Вера Олеговна
Мать ребёнка: Манилова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манилова Надежда Олеговна
Мать ребёнка: Манилова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манилова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана