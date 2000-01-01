Манилова Вера Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Манилов Олег Чингисович
Мать: Манилова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минкорини Диана
Отец ребёнка: Минкорини Маурицио
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минкорини Изабелла
Отец ребёнка: Минкорини Маурицио
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минкорини София
Отец ребёнка: Минкорини Маурицио
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минкорини Маурицио