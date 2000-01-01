Манилова Вера Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанилова Вера Олеговна

Манилова Вера Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манилов Олег Чингисович

Мать: Манилова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минкорини Диана

Отец ребёнка: Минкорини Маурицио

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минкорини Изабелла

Отец ребёнка: Минкорини Маурицио

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минкорини София

Отец ребёнка: Минкорини Маурицио

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минкорини Маурицио

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