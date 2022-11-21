Минкорини Маурицио — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минкорини Маурицио

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минкорини Диана

Мать ребёнка: Манилова Вера Олеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минкорини Изабелла

Мать ребёнка: Манилова Вера Олеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минкорини София

Мать ребёнка: Манилова Вера Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манилова Вера Олеговна

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