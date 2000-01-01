Марченко Руфина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарченко Руфина

Марченко Руфина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манилов Олег Чингисович

Отец ребёнка: Манилов Чингис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манилов Игорь Чингисович

Отец ребёнка: Манилов Чингис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Марченко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манилов Чингис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Владимир

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close