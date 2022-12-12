Мамыкин Яков Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамыкин Яков Степанович

Мамыкин Яков Степанович

avatar

Место рождения

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.06.1899 ст.

Дочь: Мамыкина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Мамыкина Анна Ксенофонтовна

Ситниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамыкин Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Мамыкина Анна Ксенофонтовна

Обнорская Слобода, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина Анна Ксенофонтовна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close