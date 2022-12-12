Мамыкин Яков Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1899 ст.
Дочь: Мамыкина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Мамыкина Анна Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамыкин Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Мамыкина Анна Ксенофонтовна
Обнорская Слобода, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно