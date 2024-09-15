Продан Иван Екимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Продан Иван Екимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Продан Еким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Продан) Анна

Мать ребёнка: Анна (Иона)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Продан Афанасий

Мать ребёнка: Анна (Иона)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Продан) Ефросинья

Мать ребёнка: Анна (Иона)

Рождение ребёнка
1830

Сын: Продан Трифон Продан/

Мать ребёнка: Анна (Иона)

Крутояровка, Одеська область
Молдовка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Смерть
Неизвестно

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