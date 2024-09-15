Продан Иван Екимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Продан Еким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Продан) Анна
Мать ребёнка: Анна (Иона)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Продан Афанасий
Мать ребёнка: Анна (Иона)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Продан) Ефросинья
Мать ребёнка: Анна (Иона)
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Анна (Иона)
Крутояровка, Одеська область
Молдовка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Смерть
Неизвестно