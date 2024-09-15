Анна (Иона)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Продан) Анна
Отец ребёнка: Продан Иван Екимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Продан Афанасий
Отец ребёнка: Продан Иван Екимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Продан) Ефросинья
Отец ребёнка: Продан Иван Екимов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Продан Иван Екимов
Крутояровка, Одеська область
Молдовка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Смерть
Неизвестно