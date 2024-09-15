Анна (Иона) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Иона)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Продан) Анна

Отец ребёнка: Продан Иван Екимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Продан Афанасий

Отец ребёнка: Продан Иван Екимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Продан) Ефросинья

Отец ребёнка: Продан Иван Екимов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Продан Трифон Продан/

Отец ребёнка: Продан Иван Екимов

Крутояровка, Одеська область
Молдовка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Смерть
Неизвестно

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