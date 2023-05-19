Митрофанов Семен Иванов
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Митрофанов Иван
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Митрофанова Мария Андреева
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1884
Сын: Митрофанов Филипп Семенов
Мать ребёнка: Митрофанова Мария Андреева
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1896
Дочь: Мария Семенова
Мать ребёнка: Митрофанова Мария Андреева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
14.09.1897
Дочь: Вера Семенова
Мать ребёнка: Митрофанова Мария Андреева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно