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Митрофанов Семен Иванов

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Митрофанов Иван

Мать: Митрофанова Пелагея Ферафонтова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Митрофанов Семен Семенов

Мать ребёнка: Митрофанова Мария Андреева

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Митрофанов Филипп Семенов

Мать ребёнка: Митрофанова Мария Андреева

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1896

Дочь: Мария Семенова

Мать ребёнка: Митрофанова Мария Андреева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
14.09.1897

Дочь: Вера Семенова

Мать ребёнка: Митрофанова Мария Андреева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова Мария Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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