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Митрофанов Иван

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1853

Сын: Митрофанов Семен Иванов

Мать ребёнка: Митрофанова Пелагея Ферафонтова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Митрофанов Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Митрофанова Пелагея Ферафонтова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1871

Сын: Митрофанов Петр Иванов

Мать ребёнка: Митрофанова Пелагея Ферафонтова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Митрофанов Василий Иванов

Мать ребёнка: Митрофанова Пелагея Ферафонтова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Гавриил Иоаннов

Мать ребёнка: Митрофанова Пелагея Ферафонтова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова Пелагея Ферафонтова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Смерть
Неизвестно
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