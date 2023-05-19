Митрофанов Иван
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Митрофанова Пелагея Ферафонтова
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1859
Сын: Митрофанов Игнатий Иванов
Мать ребёнка: Митрофанова Пелагея Ферафонтова
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Митрофанова Пелагея Ферафонтова
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1880
Сын: Митрофанов Василий Иванов
Мать ребёнка: Митрофанова Пелагея Ферафонтова
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Гавриил Иоаннов
Мать ребёнка: Митрофанова Пелагея Ферафонтова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Смерть
Неизвестно