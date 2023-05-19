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(Митрофанова) Мария Семенова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

05.02.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1896

Отец: Митрофанов Семен Иванов

Мать: Митрофанова Мария Андреева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
06.02.1896
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно