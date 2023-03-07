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Голубева Аполлинария Григорьевна

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

27.08.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.05.1902 ст.

Дочь: Голубева Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Голубев Павел Онисифорович

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1902

Муж: Голубев Павел Онисифорович

Рождение ребёнка
18.07.1903 ст.

Сын: Голубев Александр Павлович

Отец ребёнка: Голубев Павел Онисифорович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник - деревни Захарьино крестьянин Николай Петров Ерохов.
Рождение ребёнка
13.08.1904 ст.

Сын: Голубев Феодосий Павлович

Отец ребёнка: Голубев Павел Онисифорович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
27.08.1904 ст.
Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
После родов.
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