Голубева Аполлинария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти27.08.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1902 ст.
Дочь: Голубева Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Голубев Павел Онисифорович
Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1902
Рождение ребёнка
18.07.1903 ст.
Сын: Голубев Александр Павлович
Отец ребёнка: Голубев Павел Онисифорович
Восприемник - деревни Захарьино крестьянин Николай Петров Ерохов.
Рождение ребёнка
13.08.1904 ст.
Сын: Голубев Феодосий Павлович
Отец ребёнка: Голубев Павел Онисифорович
Смерть
27.08.1904 ст.
После родов.