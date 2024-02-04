Мякотко Герасим Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мякотко Потап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канашевская (Мякотко) София Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шитикова (Мякотко) Мария Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандрикова (Мякотко) Ульяна Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мякотко Семён Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мякотко Алексей Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно