Мякотко Герасим Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякотко Герасим Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мякотко Потап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канашевская (Мякотко) София Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шитикова (Мякотко) Мария Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандрикова (Мякотко) Ульяна Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мякотко Илья Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мякотко Семён Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мякотко Алексей Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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