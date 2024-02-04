Шитикова (Мякотко) Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитикова (Мякотко) Мария Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шитикова Любовь Филиповна

Отец ребёнка: Шитиков Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитиков Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шитикова Тамара Филиповна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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