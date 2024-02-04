Шитикова (Мякотко) Мария Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шитикова Любовь Филиповна
Отец ребёнка: Шитиков Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шитиков Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шитикова Тамара Филиповна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно