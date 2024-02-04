Мандрикова (Мякотко) Ульяна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мякотко Герасим Потапович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.?
Дочь: Валуева (Мандрикова) Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.11.?
Дочь: Мандрикова Любовь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.08.?
Дочь: Мандирикова Анна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно