Мандрикова (Мякотко) Ульяна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМандрикова (Мякотко) Ульяна Герасимовна

Мандрикова (Мякотко) Ульяна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мякотко Герасим Потапович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.?

Дочь: Валуева (Мандрикова) Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.11.?

Дочь: Мандрикова Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.08.?

Дочь: Мандирикова Анна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.