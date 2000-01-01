(Чекалкина) Татьяна Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чекалкин Андриан Михайлович
Мать: Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заровняев Викентий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заровняев Викентий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно