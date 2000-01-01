Чекалкин Андриан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чекалкин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Андриановна
Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Андриановна
Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Василий Андрианович
Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Николай Андрианович
Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно