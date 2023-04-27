von Braunschweig-Göttingen Albrecht Fat
Место рожденияBraunschweig Deutschland(HRR)
Дата рождения1268
Дата смерти22.09.1318
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1268
Отец: Albrecht
Braunschweig Deutschland(HRR)
Бракосочетание
10.01.1284
Жена: Von Werle Rixa
Germany
Рождение ребёнка
Около 1302
Дочь: Von Honstein-Sonderhausen Mathilde
Мать ребёнка: Von Werle Rixa
Braunschweig, Germany
Рождение ребёнка
1304
Сын: Von Braunschweig-Lüneburg Magnus Fromme
Мать ребёнка: Von Werle Rixa
Рождение ребёнка
Около 1305
Сын: Von Braunschweig-Göttingen Ernst I
Мать ребёнка: Von Werle Rixa
Braunschweig, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Herzog zu Braunschweig-Lüneburg war Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel-Göttingen, Duke of Brunswick
Смерть
22.09.1318
Braunschweig Deutschland(HRR)