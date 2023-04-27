von Braunschweig-Göttingen Albrecht Fat — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Braunschweig-Göttingen Albrecht Fat

Место рождения

Braunschweig Deutschland(HRR)

Дата рождения

1268

Дата смерти

22.09.1318

Пол

Мужской

Отец

Около 1236 г.р.

Мать

Около 1240 г.р.

Жена

Около 1265 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1268

Отец: Albrecht

Мать: Di Monferrato Andelasia Alessina

Braunschweig Deutschland(HRR)
Бракосочетание
10.01.1284

Жена: Von Werle Rixa

Germany
Рождение ребёнка
Около 1302

Дочь: Von Honstein-Sonderhausen Mathilde

Мать ребёнка: Von Werle Rixa

Braunschweig, Germany
Рождение ребёнка
1304

Сын: Von Braunschweig-Lüneburg Magnus Fromme

Мать ребёнка: Von Werle Rixa

Рождение ребёнка
Около 1305

Сын: Von Braunschweig-Göttingen Ernst I

Мать ребёнка: Von Werle Rixa

Braunschweig, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Herzog zu Braunschweig-Lüneburg war Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel-Göttingen, Duke of Brunswick
Смерть
22.09.1318
Braunschweig Deutschland(HRR)
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