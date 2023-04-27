von Werle (von Werle) Rixa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Werle (von Werle) Rixa

Место рождения

Güstrow, Mecklenburg-Schwerin Germany

Дата рождения

Около 1265

Дата смерти

26.11.1317

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1265

Отец: Von Mecklenburg Heinrich I

Мать: Of Norway Rikissa Birgersdotter

Güstrow, Mecklenburg-Schwerin Germany
Бракосочетание
10.01.1284

Муж: Von Braunschweig-Göttingen Albrecht Fat

Germany
Рождение ребёнка
Около 1302

Дочь: Von Honstein-Sonderhausen Mathilde

Отец ребёнка: Von Braunschweig-Göttingen Albrecht Fat

Braunschweig, Germany
Рождение ребёнка
1304

Сын: Von Braunschweig-Lüneburg Magnus Fromme

Отец ребёнка: Von Braunschweig-Göttingen Albrecht Fat

Рождение ребёнка
Около 1305

Сын: Von Braunschweig-Göttingen Ernst I

Отец ребёнка: Von Braunschweig-Göttingen Albrecht Fat

Braunschweig, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Princess
Смерть
26.11.1317
Braunschweig, Germany