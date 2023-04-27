von Werle (von Werle) Rixa
Место рожденияGüstrow, Mecklenburg-Schwerin Germany
Дата рожденияОколо 1265
Дата смерти26.11.1317
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1265
Güstrow, Mecklenburg-Schwerin Germany
Бракосочетание
10.01.1284
Germany
Рождение ребёнка
Около 1302
Дочь: Von Honstein-Sonderhausen Mathilde
Отец ребёнка: Von Braunschweig-Göttingen Albrecht Fat
Braunschweig, Germany
Рождение ребёнка
1304
Рождение ребёнка
Около 1305
Сын: Von Braunschweig-Göttingen Ernst I
Отец ребёнка: Von Braunschweig-Göttingen Albrecht Fat
Braunschweig, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Princess
Смерть
26.11.1317
Braunschweig, Germany