von Honstein-Sonderhausen (von Braunschweig-Göttingen) Mathilde
Место рожденияBraunschweig, Germany
Дата рожденияОколо 1302
Дата смертиОколо 01.06.1356
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1302
Braunschweig, Germany
Рождение ребёнка
Около 1332
Дочь: Von Schwarzburg-Blankenburg Elisabeth
Отец ребёнка: Von Honstein-Sonderhausen Heinrich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 01.06.1356