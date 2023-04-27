von Honstein-Sonderhausen (von Braunschweig-Göttingen) Mathilde — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Honstein-Sonderhausen (von Braunschweig-Göttingen) Mathilde

Место рождения

Braunschweig, Germany

Дата рождения

Около 1302

Дата смерти

Около 01.06.1356

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1302

Отец: Von Braunschweig-Göttingen Albrecht Fat

Мать: Von Werle Rixa

Braunschweig, Germany
Рождение ребёнка
Около 1332

Дочь: Von Schwarzburg-Blankenburg Elisabeth

Отец ребёнка: Von Honstein-Sonderhausen Heinrich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 01.06.1356