Зайцева (Лаптева) Дарія
Место рождения
Дата рождения10.03.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1863
Отец: Лаптевъ Никита
Мать: Лаптева Ѳекла
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Зайцева Маланья
Отец ребёнка: Зайцевъ Сергей
Рождение ребёнка
10.08.1891
Дочь: Зайцева Наталья
Отец ребёнка: Зайцевъ Сергей
Рождение ребёнка
19.05.1893
Дочь: Серкова Елена
Отец ребёнка: Зайцевъ Сергей
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1896
Сын: Зайцевъ Леонтий
Отец ребёнка: Зайцевъ Сергей
Рождение ребёнка
11.11.1898
Дочь: Зайцева Екатерина
Отец ребёнка: Зайцевъ Сергей
Рождение ребёнка
15.10.1908
Сын: Зайцевъ Александръ
Отец ребёнка: Зайцевъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцевъ Сергей