Зайцева (Лаптева) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Лаптева) Дарія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.03.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1863

Отец: Лаптевъ Никита

Мать: Лаптева Ѳекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Зайцева Маланья

Отец ребёнка: Зайцевъ Сергей

Рождение ребёнка
10.08.1891

Дочь: Зайцева Наталья

Отец ребёнка: Зайцевъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1893

Дочь: Серкова Елена

Отец ребёнка: Зайцевъ Сергей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1896

Сын: Зайцевъ Леонтий

Отец ребёнка: Зайцевъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1898

Дочь: Зайцева Екатерина

Отец ребёнка: Зайцевъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1908

Сын: Зайцевъ Александръ

Отец ребёнка: Зайцевъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцевъ Сергей

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