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Зайцевъ Александръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.10.1908

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1863 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1908

Отец: Зайцевъ Сергей

Мать: Зайцева Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.12.1941
Большие Вишеры
Причина смерти: На войне
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