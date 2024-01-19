Зайцевъ Александръ
Место рождения
Дата рождения15.10.1908
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1908
Отец: Зайцевъ Сергей
Мать: Зайцева Дарія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.12.1941
Большие Вишеры
Причина смерти: На войне