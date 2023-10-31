Князев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1912
Рождение ребёнка
01.06.1913
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Князева Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.05.1915
Сын: Князев Александр Иванович
Мать ребёнка: Князева Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Князева Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.01.1919
Мать ребёнка: Князева Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно