Князева Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Александра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1912
Рождение ребёнка
01.06.1913

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Князев Иван Михайлович

Журавлево, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.05.1915

Сын: Князев Александр Иванович

Отец ребёнка: Князев Иван Михайлович

Журавлево, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Князев Василий Иванович

Отец ребёнка: Князев Иван Михайлович

Журавлево, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.01.1919

Сын: Князев Василий Иванович

Отец ребёнка: Князев Иван Михайлович

Журавлево, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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