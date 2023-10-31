Князева Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1912
Рождение ребёнка
01.06.1913
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Князев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
06.05.1915
Сын: Князев Александр Иванович
Отец ребёнка: Князев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Князев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
20.01.1919
Отец ребёнка: Князев Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно