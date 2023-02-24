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Симонов Сергей Маркелович

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Место рождения

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

04.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1880

Отец: Семенов (землевладелец) Маркелл Захарович

Мать: Семенова Евдокия Ивановна

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
30.?.1898

Жена: Симонова Анна Марушева

Рождение ребёнка
12.07.1907

Сын: Семенов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Симонова Анна Марушева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1911

Сын: Семенов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Симонова Анна Марушева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1913

Сын: Семенов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Симонова Анна Марушева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1917

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Симонова Анна Марушева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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