Симонов Сергей Маркелович
Место рожденияСело Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения04.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1880
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
30.?.1898
Жена: Симонова Анна Марушева
Рождение ребёнка
12.07.1907
Сын: Семенов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Симонова Анна Марушева
Рождение ребёнка
22.06.1911
Сын: Семенов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Симонова Анна Марушева
Рождение ребёнка
17.10.1913
Сын: Семенов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Симонова Анна Марушева
Рождение ребёнка
14.02.1917
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Симонова Анна Марушева
Смерть
Неизвестно