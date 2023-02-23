Семенов (землевладелец) Маркелл Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов (землевладелец) Маркелл Захарович

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Место рождения

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

11.03.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1874

Сын: Семенов Илья Маркелович

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Ивановна

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1876

Сын: Семенов Андрей Маркелович

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Ивановна

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1878

Дочь: Александра Маркеловна

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Ивановна

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1879

Дочь: Пелагея Маркеловна

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Ивановна

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1880

Сын: Симонов Сергей Маркелович

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Ивановна

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1885

Дочь: Евдокия Маркеловна

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Ивановна

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Евдокия Ивановна

Смерть
11.03.1914
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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