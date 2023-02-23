Семенов (землевладелец) Маркелл Захарович
Место рожденияСело Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1846
Дата смерти11.03.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1874
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Ивановна
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1876
Сын: Семенов Андрей Маркелович
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Ивановна
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1878
Дочь: Александра Маркеловна
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Ивановна
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1879
Дочь: Пелагея Маркеловна
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Ивановна
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1880
Сын: Симонов Сергей Маркелович
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Ивановна
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1885
Дочь: Евдокия Маркеловна
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Ивановна
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1914
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область