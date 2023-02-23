Семенова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1874
Отец ребёнка: Семенов (землевладелец) Маркелл Захарович
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1876
Сын: Семенов Андрей Маркелович
Отец ребёнка: Семенов (землевладелец) Маркелл Захарович
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1878
Дочь: Александра Маркеловна
Отец ребёнка: Семенов (землевладелец) Маркелл Захарович
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1879
Дочь: Пелагея Маркеловна
Отец ребёнка: Семенов (землевладелец) Маркелл Захарович
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1880
Сын: Симонов Сергей Маркелович
Отец ребёнка: Семенов (землевладелец) Маркелл Захарович
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1885
Дочь: Евдокия Маркеловна
Отец ребёнка: Семенов (землевладелец) Маркелл Захарович
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно