Семенова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1874

Сын: Семенов Илья Маркелович

Отец ребёнка: Семенов (землевладелец) Маркелл Захарович

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1876

Сын: Семенов Андрей Маркелович

Отец ребёнка: Семенов (землевладелец) Маркелл Захарович

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1878

Дочь: Александра Маркеловна

Отец ребёнка: Семенов (землевладелец) Маркелл Захарович

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1879

Дочь: Пелагея Маркеловна

Отец ребёнка: Семенов (землевладелец) Маркелл Захарович

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1880

Сын: Симонов Сергей Маркелович

Отец ребёнка: Семенов (землевладелец) Маркелл Захарович

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1885

Дочь: Евдокия Маркеловна

Отец ребёнка: Семенов (землевладелец) Маркелл Захарович

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов (землевладелец) Маркелл Захарович

Смерть
Неизвестно
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