Симонова Анна Марушева
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения02.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1882
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
30.?.1898
Рождение ребёнка
12.07.1907
Сын: Семенов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Симонов Сергей Маркелович
Рождение ребёнка
22.06.1911
Сын: Семенов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Симонов Сергей Маркелович
Рождение ребёнка
17.10.1913
Сын: Семенов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Симонов Сергей Маркелович
Рождение ребёнка
14.02.1917
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Симонов Сергей Маркелович
Смерть
Неизвестно