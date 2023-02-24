Симонова Анна Марушева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонова Анна Марушева

Симонова Анна Марушева

avatar

Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

02.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1882

Отец: Марушев Иван Александрович

Мать: Марушева Анна Николаевна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
30.?.1898

Муж: Симонов Сергей Маркелович

Рождение ребёнка
12.07.1907

Сын: Семенов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Симонов Сергей Маркелович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1911

Сын: Семенов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Симонов Сергей Маркелович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1913

Сын: Семенов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Симонов Сергей Маркелович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1917

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Симонов Сергей Маркелович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close