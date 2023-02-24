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Марушев Иван Александрович

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

01.01.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1859

Отец: Марушев Александр Степанович

Мать: ?

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
18.?.1881

Жена: Марушева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
02.09.1882

Дочь: Симонова Анна Марушева

Мать ребёнка: Марушева Анна Николаевна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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