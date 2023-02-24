Марушев Иван Александрович
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения01.01.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1859
Отец: Марушев Александр Степанович
Мать: ?
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
18.?.1881
Жена: Марушева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
02.09.1882
Дочь: Симонова Анна Марушева
Мать ребёнка: Марушева Анна Николаевна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно