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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1859
Сын: Марушев Иван Александрович
Отец ребёнка: Марушев Александр Степанович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1861
Сын: Марушев (унтер-Офицер) Потап Александрович
Отец ребёнка: Марушев Александр Степанович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Томбасова Дарья Марушева
Отец ребёнка: Марушев Александр Степанович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно