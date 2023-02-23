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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1859

Сын: Марушев Иван Александрович

Отец ребёнка: Марушев Александр Степанович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1861

Сын: Марушев (унтер-Офицер) Потап Александрович

Отец ребёнка: Марушев Александр Степанович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Томбасова Дарья Марушева

Отец ребёнка: Марушев Александр Степанович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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